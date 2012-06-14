〔新债招标〕中国国泰君安证券40亿元三个月短融利率3.2%--业内人士

路透上海6月14日电---业内人士周四透露,中国大型券商--国泰君安证券股份有限公司稍早 招标发行的40亿元人民币三个月期短期融资券,中标利率为3.20%. 具体条款如下: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 利率 承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= 国泰君安证券 100 40 3 3.2% 工行/建行等 AAA 6/15 6/18 ============================================================================================= 此前招商证券( 600999.SS )于5月31日招标发行了40亿元三个月期短期融资券,意味着时隔六年后, 券商发行短融重启. 截至2011年底,国泰君安证券拥有26家分公司,在全国30个省、市、自治区设有193家证券营业部; 拥有金融证券服务全牌照,设有国泰君安金融控股(注册地香港)、国泰君安期货、上海国泰君安证 券资产管理、国泰君安创新投资、国联安基金管理和上海国翔置业六家子公司.(完) --发稿 丁淑琴/李宏薇; 审校 张喜良