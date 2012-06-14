〔新债招标〕中国国泰君安证券40亿元三个月短融利率3.2%--业内人士

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透上海6月14日电---业内人士周四透露,中国大型券商--国泰君安证券股份有限公司稍早
招标发行的40亿元人民币三个月期短期融资券,中标利率为3.20%.
具体条款如下:
发行人 注册金额 拟发规模 期限 利率 承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (月) (缴款日)
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国泰君安证券 100 40 3 3.2% 工行/建行等 AAA 6/15 6/18
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此前招商证券(600999.SS)于5月31日招标发行了40亿元三个月期短期融资券,意味着时隔六年后,
券商发行短融重启.
截至2011年底,国泰君安证券拥有26家分公司,在全国30个省、市、自治区设有193家证券营业部;
拥有金融证券服务全牌照,设有国泰君安金融控股(注册地香港)、国泰君安期货、上海国泰君安证
券资产管理、国泰君安创新投资、国联安基金管理和上海国翔置业六家子公司.(完)
--发稿 丁淑琴/李宏薇; 审校 张喜良
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。