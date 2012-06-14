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亚洲 | 2012年 6月 14日 星期四 11:25 BJT

〔新债招标〕中国国泰君安证券40亿元三个月短融利率3.2%--业内人士

路透上海6月14日电---业内人士周四透露,中国大型券商--国泰君安证券股份有限公司稍早
招标发行的40亿元人民币三个月期短期融资券,中标利率为3.20%.

  具体条款如下:

  发行人    注册金额  拟发规模  期限     利率      承销商     主体评级    起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)   (月)                                      (缴款日)
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 国泰君安证券  100       40      3       3.2%    工行/建行等    AAA        6/15       6/18 
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  此前招商证券(600999.SS)于5月31日招标发行了40亿元三个月期短期融资券,意味着时隔六年后,
券商发行短融重启.

  截至2011年底,国泰君安证券拥有26家分公司,在全国30个省、市、自治区设有193家证券营业部;
拥有金融证券服务全牌照,设有国泰君安金融控股(注册地香港)、国泰君安期货、上海国泰君安证
券资产管理、国泰君安创新投资、国联安基金管理和上海国翔置业六家子公司.(完)

  --发稿 丁淑琴/李宏薇; 审校 张喜良

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