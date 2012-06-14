〔中国货币市场〕回购利率整体走稳,料资金成本震荡上行将是大概率

路透上海6月14日电---中国银行间市场质押式回购加权利率CNREPO=CFXS周四窄幅波动.流动性稳中趋紧,资金定价呈现卖方主导趋势.业内人士预计,回购利率震荡上行是大概率事件.稳定经济增长形势仍严峻,央行将维护资金面持续稳定,不排除出台相关政策指导市场.

交易员认为,鉴于历史上流动性紧张,资金价格虚高的情况出现时,央行曾采用释放逆回购等方式稳定市况,在目前经济增长面临诸多不确定性的情况下,维持货币流通稳定更突显其重要作用.

"资金面不会过紧,第一现在稳增长仍是第一要务,第二如果资金过于紧张了,央行还有很多方式去调节,例如之前的释放逆回购,或者减少正回购操作等."上海一券商交易员称.

上海一银行交易员指出,明日(15日)的调整中存款准备金或将部分退回,或可能从量上补给流动性.但由于资金面宽松程度已大不如前,料愿意出借资金的机构将维持高价出售.

但她也表示,鉴于此前经验,市场普遍预计央行不会任由资金利率虚高.在此预期下,机构定价时也相对谨慎,因此资金成本并不会出现趋势性上升,而是将以震荡缓步上行为主.

此前中国人民银行公开市场曾上演正/逆回购轮番上阵.市场人士指出,央行调控流动性转向"精耕细作"风格,旨在调整资金结构不均的现象,并明确释放稳定资金成本的信号.[ID:nSB1537434]

随后接近政策制定层的相关人士对路透表示,中国央行将公开招标方式逆回购纳入常规工具.此举既是针对流动性创造源头变化进行的公开市场操作思路调整,也可能标志着利率市场化改革进入新阶段,机构的资产配置策略亦需随之而动.[ID:nSB1538812]

以下为早盘主要货币市场利率报价:

北京时间11:11 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)

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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.5552 2.5041 5.11 3,612.17

七天CN7DRP=CFXS 2.7004 2.6990 0.14 393.66

14天CN14DRP=CFXS 2.9401 2.9498 -0.97 136.27

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人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 2.5644 2.5084 5.60 807.36

七天CHICNY7D=CFXS 2.8616 2.7523 10.93 32.00

==============================================================================(完)

--发稿 刘昕; 审校 曾祥进

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