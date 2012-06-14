〔欧洲金融〕10年期德债标售情况良好,缓和对德国避险魅力的疑虑

* 希腊大选前的不确定性支撑德债

* 突显对德债信用质量的信心

* 德债此前遭遇大规模抛售刺激标债买需

路透伦敦6月13日电---希腊大选前的不确定性促使投资者在周三标债活动中追捧10年期德国公债,缓解了对德国信用质量受到欧债危机拖累的忧虑.

德债过去两日遭遇抛售,价格下跌,收益率(殖利率)上升,也刺激了40.4亿欧元10年期德债标售的买需.

此次标债的投标倍数为1.4倍,高于今年迄今的平均水准,表明这个欧元区最大的经济体仍能在面临市场压力的情况下举债,而且举债成本远低于该区其他国家.

"临近标债时市场有很多疑问,例如德国信用削弱问题--德国越来越受到欧洲经济暨货币联盟(EMU)风险的影响,而且我们看到德债遭遇抛售,"DZ Bank策略师Michael Leister称.

"但至少目前此次标债将平复最糟糕的担忧,而且应有助于德债企稳."

德债期货FGBLc1最新报141.66,日内跌82个跳动点,而标售前则为141.50.

过去两天,德债承压,因市场吸收高评级发债国奥地利、荷兰和欧洲金融稳定机构(EFSF)的长期公债供应,且投资者锁定近期大涨后的获利.

公债跌势引发了对德国避险魅力的质疑,因化解危机的努力料将损及德国财政.

本次德国公债标售平均得标收益率为1.52%,高于上次标售,但低于今年均值1.764%.

太平洋投资管理公司(PIMCO)德国部门主管Andrew Bosomworth周三表示,欧债危机导致德国债务负担增加,正侵蚀其主权债的吸引力,PIMCO因此削减了德债曝险.

欧盟出资大国--德国承担了欧元区救援基金中的最大份额,该基金已向希腊、葡萄牙和爱尔兰提供支援,在周末达成向西班牙提供最多1,000亿欧元贷款的协议后,很快还将救助西班牙.若欧元区解体,德国将付出高昂代价.

但分析师表示,标售显示德债仍是受到青睐的欧元区资产,因投资者要在动荡环境中为他们的资本寻求庇护.(完)