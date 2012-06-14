〔欧洲金融〕10年期德债标售情况良好,缓和对德国避险魅力的疑虑

更新版 1-香港个股：中国再保险首度境外发行8亿美元票据，获2.5倍超额认购
路透香港3月3日 - 中国最大再保险企业--中国再保险（集团）股份有限公司周五称，首度境外发行8亿美元票据，吸引全球逾130家大型机构认购，并录得2.5倍超额认购。
* 希腊大选前的不确定性支撑德债
* 突显对德债信用质量的信心
* 德债此前遭遇大规模抛售刺激标债买需
路透伦敦6月13日电---希腊大选前的不确定性促使投资者在周三标债活动中追捧10年期德国公债,缓解了对德国信用质量受到欧债危机拖累的忧虑.
德债过去两日遭遇抛售,价格下跌,收益率(殖利率)上升,也刺激了40.4亿欧元10年期德债标售的买需.
此次标债的投标倍数为1.4倍,高于今年迄今的平均水准,表明这个欧元区最大的经济体仍能在面临市场压力的情况下举债,而且举债成本远低于该区其他国家.
"临近标债时市场有很多疑问,例如德国信用削弱问题--德国越来越受到欧洲经济暨货币联盟(EMU)风险的影响,而且我们看到德债遭遇抛售,"DZ Bank策略师Michael Leister称.
"但至少目前此次标债将平复最糟糕的担忧,而且应有助于德债企稳."
德债期货FGBLc1最新报141.66,日内跌82个跳动点,而标售前则为141.50.
过去两天,德债承压,因市场吸收高评级发债国奥地利、荷兰和欧洲金融稳定机构(EFSF)的长期公债供应,且投资者锁定近期大涨后的获利.
公债跌势引发了对德国避险魅力的质疑,因化解危机的努力料将损及德国财政.
本次德国公债标售平均得标收益率为1.52%,高于上次标售,但低于今年均值1.764%.
太平洋投资管理公司(PIMCO)德国部门主管Andrew Bosomworth周三表示,欧债危机导致德国债务负担增加,正侵蚀其主权债的吸引力,PIMCO因此削减了德债曝险.
欧盟出资大国--德国承担了欧元区救援基金中的最大份额,该基金已向希腊、葡萄牙和爱尔兰提供支援,在周末达成向西班牙提供最多1,000亿欧元贷款的协议后,很快还将救助西班牙.若欧元区解体,德国将付出高昂代价.
但分析师表示,标售显示德债仍是受到青睐的欧元区资产,因投资者要在动荡环境中为他们的资本寻求庇护.(完)
--编译 许娜/梁睿雪;审校 张荻
路透香港3月3日 - 中国最大再保险企业--中国再保险（集团）股份有限公司周五称，首度境外发行8亿美元票据，吸引全球逾130家大型机构认购，并录得2.5倍超额认购。
路透台北3月3日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净减1,302.5亿台币；至周五央行存单未到期余额为7 兆(万亿)1,519.40亿台币。上周央行定存单发行余额则为净减99.9亿台币。 台湾央行存单未到期余额变化一览请参看 日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿) 3/1 132.00 1,134.00 +1,002.00 *3/2 9,795.30 9,079.80 -715.50 3/3 3,408.00 1,819.00 -1,589.00 总计 13,335.30 12,032.80 -1,302.50 注*：3/2包含14天期定存单，金额共1,254亿台币。
当被问及中国央行未来是否会继续“随行就市”上调逆回购利率时，央行副行长易纲表示，利率的波动是市场供求关系决定的，而且总体来说国内的利率非常稳定。