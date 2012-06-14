《全球市场》亚股受疲弱的美国数据拖累下跌,关注意大利标债

欧洲汇市：英镑小跌，英国服务业PMI备受关注
路透伦敦3月3日 - 英镑兑美元周五小跌，在六周低点略上方交投，稍晚公布的服务业调查料将证实，在英国3月正式展开退欧谈判之前，英国服务业活动已放缓。
* MSCI日本以外亚太股指下跌0.6%,日经指数跌0.7%
* 欧元持稳,尽管穆迪下调西班牙公债评等
* 黄金重现避险魅力,与波动率指数跳升相呼应
路透东京6月14日电---亚洲股市周四走低,因美国零售销售数据疲弱,令经济增长黯淡的忧虑升温,而今天稍晚的意大利公债标售,将考验市场对该国能否摆脱成为欧债危机下一个受害者命运的信心.
路透伦敦3月3日 - 英镑兑美元周五小跌，在六周低点略上方交投，稍晚公布的服务业调查料将证实，在英国3月正式展开退欧谈判之前，英国服务业活动已放缓。
路透上海3月3日 - 在中国证监会与新疆自治区政府和新疆生产建设兵团1月签署合作协议，符合条件的企业申请首次公开发行（IPO）时享受绿色通道后，上海证交所周五表示，已加大了对新疆地区企业上市服务的工作力度。
路透伦敦3月3日 - 德国指标10年期公债收益率周五有望创11月美国大选以来最大单周涨幅，因对美国3月加息预期升温，且欧元区通胀上升，对法国大选的担忧情绪有所缓解。