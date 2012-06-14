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货币新闻 | 2012年 6月 14日 星期四 11:31 BJT

《全球市场》亚股受疲弱的美国数据拖累下跌,关注意大利标债

* MSCI日本以外亚太股指下跌0.6%,日经指数跌0.7%

* 欧元持稳,尽管穆迪下调西班牙公债评等

* 黄金重现避险魅力,与波动率指数跳升相呼应

路透东京6月14日电---亚洲股市周四走低,因美国零售销售数据疲弱,令经济增长黯淡的忧虑升温,而今天稍晚的意大利公债标售,将考验市场对该国能否摆脱成为欧债危机下一个受害者命运的信心.

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