《国际主要央行公开市场操作一览》--6月14日

路透北京6月14日电---上周四以来美联储在公开市场操作中卖出短期债券,买入长期债券;欧洲在公开市场则通过反向交易、定期存款等方式调节市场流动性,台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金.

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 债券到期日区间

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6/13 买入公债 47.61 08/15/2020 - 02/15/2022

6/12 买入公债 18.76 02/15/2036 - 05/15/2042

6/11 卖出通膨保值公债 -10.84 01/15/2014 - 01/15/2015

6/8 买入公债 19.14 02/15/2036 - 05/15/2042

6/7 卖出公债 -83.70 12/15/2013 - 02/28/2014

《本周主要新闻》

--美国联邦储备理事会(FED,美联储)主席贝南克表示,如果金融问题加剧,美联储将采取行动保护美国经济,但他没有给出立即采取更多货币刺激措施的暗示.他在出席国会听证会时表示,美联储正在密切关注欧洲债务危机对美国经济复苏构成的"重大风险";但他的论调与联储副主席叶伦有很大区别,后者在周三呼吁提供货币政策支持. [ID:nSB1596064]

--联储另两位政策制定者--亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特、旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯则对欧债危机表现出更深的关切,对上周末达成的西班牙银行业救援协议表示赞赏,但同时警告称,要避免危机波及全球范围,还有很多工作要做.[ID:nSB1602950]

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来,通过反向交易向市场注入流动性,同时通过定期存款回收流动性.具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

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6/13 七天期反向交易 24.47亿美元 0.67%(固定利率)

6/12 七天期反向交易 1,317.47 1.00%(固定利率)

28天期反向交易 189.05 1.00%(固定利率)

七天期定期存款 -2.120.00 0.26%

ECB的反向交易包括回购协议和抵押贷款两种形式.

《本周主要新闻》

--欧洲央行(ECB)管委会成员马库赫(Jozef Makuch)称,ECB目前未讨论进行又一轮三年期资金操作,并称ECB的债券购买计划目前已暂时停下. [ID:nSB1604856]

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户余额(10亿日圆)

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周三 30,360

上周三 31,350

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当期变化 -990

金融机构在日本央行的活期账户余额包括:银行在央行的准备金和超额准备金,以及银行和其他金融机构在央行的活期存款.活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况.

日本央行每天在公开市场进行多次操作,使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等,此外日本央行也会采用自己发行的债务工具,操作方法则主要包括回购和买断.

《本周主要新闻》

--央行总裁白川方明表示,本周的政策会议中,该行将会评估欧债危机及日圆升值的冲击对经济的影响.日央行周五将结束为期两天的政策会议,预料将维持货币政策不变,保留备选工具以防周日希腊大选引发新的市场动荡.[ID:nSB1607100]

--一份日本政府文件显示,政府已经提名野村证券首席经济学家木内登英,及摩根士丹利MUFG的首席经济学家佐藤健裕为日本央行审议委员候选人.如果议会批准此提名,那么他们将填补前日本央行审议委员龟崎英敏和中村清次任期结束后留下的空缺,任期五年.龟崎英敏和中村清次已于4月4日结束任期. [ID:nSB1601804]

**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单,30天期存单利率维持在0.87%,91天期存单利率持稳于0.93%.

《本周主要新闻》

--针对中国国台办称两岸主管部门已就货币清算机制基本形成共识的说法,台湾央行一名不愿具名的官员表示,双方目前正就该机制基本架构交换意见中,确实已达部分共识,两岸口径一致.这名官员表示,就此议题,台湾央行和中国人行的联络一直进行中,但很多事情没有完全的把握,只能说目前气氛良好,希望尽快落实.[ID:nST0462976]

--台湾央行周三公布,当日共发行2,892.4亿台币存单,相较存单到期金额3,038.9亿,存单发行余额减少146.5亿.[ID:nST0462826]

--台湾央行周二公布,当日共发行967亿台币存单,相较存单到期金额164亿,存单发行余额增加803亿.[ID:nST0462174]

--台湾央行周一公布,当日共发行3,721亿台币存单,相较存单到期金额3,965亿,存单发行余额减少244亿.[ID:nST0461458](完)

--整理 康熙泽; 审校 边竞

全球主要央行动态........................[CN/MMTCN-FED]

央行相关消息.................................[CEN-CMN]

全球主要央行会议预告.........................[CEN/CN]

全球主要国家及地区最新指标利率一览表.......[KEYINT/CN]

全球重要经济事件一览表.....................[M/DIARYCN]

美国--FEDOPS

欧洲--ECB15

日本--[JP/MMT]