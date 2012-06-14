版本:
中国
货币新闻 | 2012年 6月 14日 星期四 12:54 BJT

〔日本数据〕4月工业生产修正为较前月下降0.2%--经济产业省

路透东京6月14日电---日本经济产业省周四公布的数据显示,日本4月工业生产修正为较上月下降0.2%,暗示近期中国经济的疲软迹象和欧债问题导致企业在产出方面保持谨慎.

初值为成长0.2%,3月为升1.3%.

日本4月产能利用率指数较上月下降0.6%至91.8.(完)

--编译 侯向明;审校 张荻

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐