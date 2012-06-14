〔日本数据〕4月工业生产修正为较前月下降0.2%--经济产业省

欧洲汇市：英镑小跌，英国服务业PMI备受关注
路透伦敦3月3日 - 英镑兑美元周五小跌，在六周低点略上方交投，稍晚公布的服务业调查料将证实，在英国3月正式展开退欧谈判之前，英国服务业活动已放缓。
路透东京6月14日电---日本经济产业省周四公布的数据显示,日本4月工业生产修正为较上月下降0.2%,暗示近期中国经济的疲软迹象和欧债问题导致企业在产出方面保持谨慎.
初值为成长0.2%,3月为升1.3%.
日本4月产能利用率指数较上月下降0.6%至91.8.(完)
--编译 侯向明;审校 张荻
路透伦敦3月3日 - 英镑兑美元周五小跌，在六周低点略上方交投，稍晚公布的服务业调查料将证实，在英国3月正式展开退欧谈判之前，英国服务业活动已放缓。
路透上海3月3日 - 在中国证监会与新疆自治区政府和新疆生产建设兵团1月签署合作协议，符合条件的企业申请首次公开发行（IPO）时享受绿色通道后，上海证交所周五表示，已加大了对新疆地区企业上市服务的工作力度。
路透伦敦3月3日 - 德国指标10年期公债收益率周五有望创11月美国大选以来最大单周涨幅，因对美国3月加息预期升温，且欧元区通胀上升，对法国大选的担忧情绪有所缓解。