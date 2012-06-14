〔中国债市动态〕现券收益率大多仍呈升势,受资金困扰短端卖压较重

路透上海6月14日电---中国银行间债市周四早盘现券收益率大多仍呈升势,年中临近场内资金面不算乐观,以央票为代表的短端利率品种因流动性较好,卖压较重.

交易员并指出,中低评级信用债相对维持暖势,但短期融资券受未来供给可能增多消息的影响,收益率略有上行,惟成交并不多.

"总体又上了1-2个点,短的(券)上的更多一点,卖盘出的多."上海一券商交易员称,半年末银行面临指标考核压力,令资金面不乐观,对二级市场上收益率低流动性又好的品种影响最大,"还不如拿这个钱去做回购了."

上海一银行交易员亦表示,受制于流动性因素,场内卖压占据上风,买盘相对稀疏,导致交投清淡,短期融资券受供给或将增多的消息影响,收益率略有抬高,但成交并不多.

两位消息人士周三向路透表示,中国银行间市场交易商协会昨日召开会议,拟将一年期以内短期融资债券发行单独视作货币市场工具,而不再纳入净资产40%发行限额限制.[ID:nSB1606936]

中国银行间市场质押式回购加权利率CNREPO=CFXS周四窄幅波动.流动性稳中趋紧,资金定价呈现卖方主导趋势.业内人士预计,回购利率震荡上行是大概率事件.稳定经济增长形势仍严峻,央行将维护资金面持续稳定,不排除出台相关政策指导市场.[CN/CN]

剩余期限约0.581年的国债120001最新双边报价收益率为CN120001=CFXM为2.15%/2.1250%,上日尾盘为2.1249%/2.1100%;而剩余期限约0.896年的央票1001037最新双边报价收益率为CN1001037=CFXM为2.6200%/2.5800%,上日尾盘为2.5700%/2.5300%;(完)