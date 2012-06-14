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亚洲 | 2012年 6月 14日 星期四 11:56 BJT

〔中国新债〕农发行下周二将招标发行至多200亿元固息债,期限10年

路透上海6月14日电---中国农业发展银行周四公告称,将于下周二(19日)招标发行总量不超过200亿元人民币固息金融债,期限10年.

刊登在中国债券信息网的公告显示,该期债为农发行今年第10期金融债,按年付息,采用单一利率中标(荷兰式)招标方式,不设基本承销额.首场招标结束后,发行人可以数量招标方式,向首场中标的承销团成员追加发行总量不超过100亿元的当期债券.

该期债的具体招标时间为6月19日下午14:30-15:30.缴款日和起息日为6月25日,6月20日-6月25日为分销期,6月29日上市交易.(完)

参看详情,可点选中国债券信息网(here)

--发稿 李宏薇; 审校 林高丽

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