《IFR短评》美元/日圆以外亚币小幅脱离低位,中国降息相关报导影响市场

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IFR 6月14日电---美元兑日圆以外亚洲货币略微脱离低位,今日亚洲市场总体表现再度迟滞.

市场在周末(希腊大选)前走低,所能做的只能是仓位调整.有交易员反映今早对美元兑日圆以外亚洲货币的看跌期权有良好买需,表明炒家在进行防护,以防万一.

标准普尔500股指期货上涨0.5%,这给澳元/美元和欧元/美元带来一些激励,除日本外亚洲股市缩减早前的部分跌幅.

这一走势却因为MNSI的报导偃旗息鼓,MNSI报导称,中国发改委官员表示,中国利率今年下半年可能调降100个基点.

英国每日电讯报一篇有关德国的AEP专栏文章亦带来一些影响.这或许是德国10年期公债收益率为何在过去两周从1.10%跳涨至1.5%的部分原因所在.(完)