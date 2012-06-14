《IFR短评》美元/日圆以外亚币小幅脱离低位,中国降息相关报导影响市场

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
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IFR 6月14日电---美元兑日圆以外亚洲货币略微脱离低位,今日亚洲市场总体表现再度迟滞.
市场在周末(希腊大选)前走低,所能做的只能是仓位调整.有交易员反映今早对美元兑日圆以外亚洲货币的看跌期权有良好买需,表明炒家在进行防护,以防万一.
标准普尔500股指期货上涨0.5%,这给澳元/美元和欧元/美元带来一些激励,除日本外亚洲股市缩减早前的部分跌幅.
这一走势却因为MNSI的报导偃旗息鼓,MNSI报导称,中国发改委官员表示,中国利率今年下半年可能调降100个基点.
英国每日电讯报一篇有关德国的AEP专栏文章亦带来一些影响.这或许是德国10年期公债收益率为何在过去两周从1.10%跳涨至1.5%的部分原因所在.(完)
--编译 白云; 审校 高琦
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。