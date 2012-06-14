〔中国经济〕建议发行外汇票据和特别国债,进行第三次债务大重组--专家

* 建议财政与央行配合发行外汇票据,化解当前经济困局

* 建议发行2万亿特别国债,购买央行3,000亿美元外汇票据

* 资金用于保障房建设,水利建设,铁路建设等重点工程

路透北京6月14日电---中国国际经济交流中心副秘书长曹文炼周四表示,当前是实行第三次国民经济债务调整的最有利时机,建议财政与央行配合发行外汇票据,并由中央财政通过发行2万亿元人民币特别国债予以购买,资金用于保障房建设,水利建设,铁路建设等重点工程.

曾任国家发展和改革委员会财金司副司长的他在该中心举办的论坛上称,上述方案可以通过分流立即减少部分外汇储备,但是却不减少国家控制的外汇资产;同时有利于贯彻积极财政政策和稳健货币政策,化解宏观调控面临的松紧两难.

"当前是实行第三次国民经济债务调整的最有利时机,发行外汇票据和特别国债有充足的外汇储备支持,加之现在通胀趋势缓解,而坚持房地产调控不放松,地方政府投资又需要钱,投融资平台需要债务重组,都需要钱."曹文炼称.

他解释说,2万亿元特别国债中,6,300亿元为中央财政特种债券,另外1.37万亿是代理地方政府发行的特种债券,分别从央行购买等值外汇票据,央行外汇储备帐户相应减少3,000亿美元.

曹文炼表示,通过发行财政特种债券,将部分外汇储备转化为地方政府和企业的资产,是从央行负债转为财政或企业负债,既不会增加央行的货币投放从而加大通胀压力,也不会提高居民负债率."虽然财政名义负债率有所提高,但这部分债务有外汇资产对应,财政实际债务负担没有增加."

中央财政和地方财政将外汇票据纳入各自预算安排,分别将这些外汇资产所有权按预算确定的用途分配给使用单位,重点用于全国的保障房建设、水利建设、铁路重点工程和城市交通等以及保障民生的重点工程.使用单位如住建部、水利部、铁道部和地方政府的投融资平台获得外汇票据后,可以通过市场发行外汇支撑的人民币债券,用于替换或偿还银行贷款,但是不能进行结汇.

他认为,如果这个方案可行,将来要明确一个政策,以后禁止投融资平台、政府融资平台向商业银行贷款,都靠政府债券和外汇票据来融资,这样也限制了国有经济的扩张,不然允许其向商业银行贷款,商业银行一是没有改革动力,都争政府项目,觉得没有风险,另外也助长了地方政府像2009年的投资膨胀.

而通过外汇票据的方式,也节约了土地资源,地方政府就无法打土地的主意,商业银行失去了国有企业这些大的客户和政府的投融资平台之后,必然转向通过利率市场化和开拓金融创新产品等来为中小企业、民营企业服务,这实际上是为下一步金融改革、财税改革奠定好的基础.

中国曾经发行过两次特别国债,第一次是1998年8月向四大国有独资商业银行发行了2,700亿元长期特别国债,所筹集的资金全部用于补充国有独资商业银行资本金;第二次是2007年批准发行1.55万亿元特别国债,用于购买约2,000亿美元外汇,作为即将成立的国家外汇投资公司的资本金.(完)