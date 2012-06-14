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亚洲 | 2012年 6月 14日 星期四 12:16 BJT

〔中国新债〕电力投资集团周五将发行60亿元超短期融资券,期限九个月

路透上海6月14日电---中国电力投资集团公司周四公告称,将于周五(15日)在银行间债市簿记建档
发行60亿元人民币超短期融资券,期限九个月(270天).

  具体条款如下:

  发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)   (月)                                      (缴款日)
 =============================================================================================
 电力投资集团   300      60      9   6/15簿记建档   光大银行     AAA        6/19       6/20
                                                    工商银行
 =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选上海清算所(here)

  --发稿 李宏薇; 审校 林高丽

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