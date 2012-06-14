〔中国新债〕国开行下周二将第四次增发五期固息债,总额至多300亿元

路透上海6月14日电---中国国家开发银行[CHDB.UL]周四公告称,将于下周二(19日)对今年第18-22期固息债第四次增发,期限包含一年、三年、五年、七年和10年,总额至多300亿元.

刊登在中国债券信息网的公告显示,其中一年期增发量不超过50亿元,三年、五年、七年期各不超过60亿元,10年不超过70亿元.

本次增发债中,一、三、五、10年期债券将采用单一价格(荷兰式)招标方式,第21期即七年期债券,将采用多种价格(美国式)招标方式.增发债券上市后同对应的原债券合并交易.

国开行4月17日招标发行的上述五期债券,从一年期到10年期,票面利率分别为3.45%、3.93%、4.11%、4.32%和4.44%.国开行当时并公告称,将隔周对首次发行的以上各品种进行增发,一般以三个月为一个周期,每次每品种发行量视市场情况进行调整,每品种募集总量约300-400亿元.

国开行随后在5月8日、5月22日和6月5日对该五期债进行了三次增发,最近一次的中标(加权)收益率分别为2.6513%、3.3512%、3.6905%、3.9490%和4.0649%.

本次招标为国开行今年第18期至22期金融债的第四次增发债.具体条款如下:

第18-22期增发债

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期限/计息方式 一、三、五、七、10年/固息

发行总量 一年期不超50亿元,三、五、七年各不超60亿元,10年不超70亿元

票面利率 3.45%、3.93%、4.11%、4.32%和4.44%

招标时间 6月19日9:30-10:30(一、三、五年期)

6月19日9:30-11:10(七、10年期)

招标方式 一、三、五、10年期单一价格(荷兰式),七年期多种价格(美国式)

缴款日 6月25日

起息日 4月23日

分销期 6月20日-25日

上市日 一年期为6月27日;三至10年期为6月29日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

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国开行并称,如遇市场情况发生重大变化,将保留对上述债券发行品种和发行时间等要素进行调整的权利.(完)

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