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亚洲 | 2012年 6月 14日 星期四 12:26 BJT

〔东京汇市〕欧元涨势受限,关注意大利公债标债结果

* 欧元空头回补带动的涨势停顿

* 市场愈加担忧意大利规模太大让欧元区难以救援

* 西班牙评级遭调降打压欧元

* 新西兰元脱离一个月高位,此前新西兰央行维持利率不动

路透悉尼6月14日电---欧元过去两天因空头回补而上涨,而欧元涨势在周四亚洲市场受限,因市场人士关注周四稍晚进行的意大利公债标售,且担忧欧元区第三大经济体意大利可能需要外部援助.

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