《企业看点》--6月14日财务活动报导摘要

路透6月14日电---以下为其它媒体周四对于企业财务相关活动的报导摘要:

* 澳洲财富管理集团Perpetual(PPT.AX)股价周四一度上扬10%,此前一报纸表示,一家私募股权公司欲收购Perpetual,正计划与之交涉.[ID:nL3E8HE0JK]

* 华尔街日报周三援引直接了解情况的消息人士的话称,法国农业信贷银行(CAGR.PA)正在考虑,倘若希腊退出欧元区,该公司将放弃希腊分支Emporiki银行并任其倒闭.[ID:nL5E8HDI2L]

* 日本每日新闻报导,瑞萨电子(6723.T)正在做最后的协调,从四家银行获得500亿日圆(6.3亿美元)贷款,之前公司大股东拒绝其注资要求.[ID:nSB1608920]

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)