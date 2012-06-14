〔中国新债〕中信银行下周二起将发200亿元次级债,期限10年及15年

路透上海6月14日电---中国股份制银行--中信银行股份有限公司(601998.SS)(0998.HK)周四公告,将于下周二(19日)起在银行间债市簿记建档发行200亿元人民币固息次级债,期限分为10年和15年.

刊登在中国债券信息网的公告显示,10年和15年的计划发行规模分别为20亿元和180亿元,上述两个品种分别在第5年末和第10年末,附有发行人赎回权.本期债引入全额回拨机制,发行人将根据发行申购情况,在计划发行规模内,确定两个品种的具体发行规模.

本期债所募资金将用于充实发行人附属资本,提高资本充足率;经大公国际资信评估有限公司综合评定,发行人的主体评级为AAA级,本期债评级为AAA级.

该债发行首日为6月19日,发行期限为6月19-21日,缴款日和起息日为6月21日.中信证券(600030.SS)和中金公司为联席主承销商.

全球市值最大的银行--中国工商银行(1398.HK)(601398.SS)周一刚在银行间债市完成200亿元次级债的发行,全部为15年期单一品种,票面利率4.99%,10年期品种未发行.[ID:nSB1604792]

中信银行A股周四早盘收报3.98元,跌0.5%.过去一个月累计下滑10.31%.(完)

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