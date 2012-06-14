〔中国新债〕中信银行下周二起将发200亿元次级债,期限10年及15年

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透上海6月14日电---中国股份制银行--中信银行股份有限公司(601998.SS)(0998.HK)周四公告,将于下周二(19日)起在银行间债市簿记建档发行200亿元人民币固息次级债,期限分为10年和15年.
刊登在中国债券信息网的公告显示,10年和15年的计划发行规模分别为20亿元和180亿元,上述两个品种分别在第5年末和第10年末,附有发行人赎回权.本期债引入全额回拨机制,发行人将根据发行申购情况,在计划发行规模内,确定两个品种的具体发行规模.
本期债所募资金将用于充实发行人附属资本,提高资本充足率;经大公国际资信评估有限公司综合评定,发行人的主体评级为AAA级,本期债评级为AAA级.
该债发行首日为6月19日,发行期限为6月19-21日,缴款日和起息日为6月21日.中信证券(600030.SS)和中金公司为联席主承销商.
全球市值最大的银行--中国工商银行(1398.HK)(601398.SS)周一刚在银行间债市完成200亿元次级债的发行,全部为15年期单一品种,票面利率4.99%,10年期品种未发行.[ID:nSB1604792]
中信银行A股周四早盘收报3.98元,跌0.5%.过去一个月累计下滑10.31%.(完)
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--发稿 丁淑琴; 审校 黄凯
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。