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货币新闻 | 2012年 6月 14日 星期四 14:10 BJT

〔表格〕德国5月趸售物价指数较前月下滑0.7%,较上年同期上升1.7%

路透柏林6月14日电---德国联邦统计局周四公布,德国5月趸售(批发)物价指数较前月下降0.7%,较上年同期上升1.7%,4月分别为升0.5%与2.4%.

具体数据如下:

德国趸售物价 2012年5月 2012年4月 2011年5月

较上月(%) -0.7 +0.5 持平

较上年(%) +1.7 +2.4 +8.9

WPI(基期为2005年) 122.8 123.7 120.8 (完)

--编译 田建华;审校 蔡美珍

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