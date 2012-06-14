〔表格〕德国5月趸售物价指数较前月下滑0.7%,较上年同期上升1.7%

欧洲汇市：英镑小跌，英国服务业PMI备受关注
路透伦敦3月3日 - 英镑兑美元周五小跌，在六周低点略上方交投，稍晚公布的服务业调查料将证实，在英国3月正式展开退欧谈判之前，英国服务业活动已放缓。
路透柏林6月14日电---德国联邦统计局周四公布,德国5月趸售(批发)物价指数较前月下降0.7%,较上年同期上升1.7%,4月分别为升0.5%与2.4%.
具体数据如下:
德国趸售物价 2012年5月 2012年4月 2011年5月
较上月(%) -0.7 +0.5 持平
较上年(%) +1.7 +2.4 +8.9
WPI(基期为2005年) 122.8 123.7 120.8 (完)
--编译 田建华;审校 蔡美珍
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