〔表格〕德国5月趸售物价指数较前月下滑0.7%,较上年同期上升1.7%

中国证券：新疆地区企业IPO享受绿色通道，上证所已加大服务力度

路透上海3月3日 - 在中国证监会与新疆自治区政府和新疆生产建设兵团1月签署合作协议，符合条件的企业申请首次公开发行（IPO）时享受绿色通道后，上海证交所周五表示，已加大了对新疆地区企业上市服务的工作力度。