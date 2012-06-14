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货币新闻 | 2012年 6月 14日 星期四 17:11 BJT

〔表格〕欧元区5月HICP终值为较前月下降0.1%,较上年同期上升2.4%

路透布鲁塞尔6月14日电---欧盟统计局周四公布的数据显示:

* 欧元区5月消费者物价调和指数(HICP)终值为较前月下降0.1%(预估为下降0.2%)--欧盟统计局

* 欧元区5月HICP终值为较上年同期上升2.4%(预估为升2.4%)--欧盟统计局

* 欧元区5月核心HICP终值较前月持平,较上年同期上涨1.8%(预估分别为持平和上涨1.7%)

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