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亚洲 | 2012年 6月 14日 星期四 13:06 BJT

〔东京美债〕美国公债微跌,关注今日30年期美债标售

路透东京6月14日电---指标美国公债周四在亚洲盘中微跌,今日稍晚将有30年期美国公债标售.但有关欧元区债务危机的忧虑加深,持续支撑美债.

今日意大利进行公债标售,或暗示市场是否相信该国能够逃脱成为下一个求援国的命运.周日希腊大选或决定其是否将留在欧元区.

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