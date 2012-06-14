〔中国经济〕"稳增长"关键在于稳投资,应以财政政策来引导投资--摩根大通

路透北京6月14日电---摩根大通中国首席经济学家朱海斌称,最近的经济数据显示中国经济增长持续放缓,而通胀率走低为政策放松提供空间,而稳增长的关键在于稳投资,应以积极的财政政策来保证稳增长.

他在周四举行的摩根大通媒体讨论会上称,与其他国家相比,中国政府有足够的政策空间达到稳增长的目的,其中财政政策见效较快,且更有针对性,财政引导投资将是政策放松的主要部分,包括基建、环保、新能源和保障房等领域.

"中国今年最应该花大力气去做的事情就是结构性的减税,企业利润率太低了."朱海斌称,目前企业利润率较低,加上中长期贷款比例较低显示企业的投资意愿比较低.

他并强调,今年中国政府最大的挑战就是处理稳增长和调结构之间的关系.而中国政府"稳增长"的关键就在于"稳投资",因拉动经济的三驾马车中,消费将相对稳定,难以大幅增长,出口受外部经济疲弱拖累会比较困难.

"比较担心,政府为了稳增长把调结构给忽略了,个人觉得应该利用这个机会在调结构上走得更远."朱海斌称.

此前,摩根大通发布最新报告,调降中国2012年全年经济增速至7.7%,为过去一个月中第二次调降,指因担忧中国工业生产及内需持续疲弱,且外部风险正逐渐加剧.[ID:nSB1593674]

中国5月宏观数据延续了4月的全面颓势,通胀降至近两年低位,投资和消费更创出数年新低,证实了央行提前降息乃经济形势所逼.预计政府将出台更多刺激性政策,年内仍有一到两次降息可期.[ID:nSB1599758]

**未来着眼两大风险因素**

朱海斌并提到,中国目前面临的两大风险因素就是欧元区的不确定性以及国内房地产市场的上行风险.

他认为,未来欧元区下行的风险大于上行的风险,欧元区的风险对中国的影响主要通过贸易渠道.

"欧元区GDP增长率下降一个百分点,中国对欧元区出口下降约七个百分点."他称.

对于房价,他表示,实际上中国不需要房价的大幅下跌,只是不能放任房价快速上涨,在中国经济持续增长背景下,3-5年之后,房价收入比回到合理区间将是大概率事件.

"不过考虑到地方政府以往的增长模式,地方政府有很大的冲动来放松楼市,所以如果政府在政策放松方面走得更远,房价反弹的风险就更大."朱海斌称.

他预计,中国2012年房地产投资增速将由2011年的30%下降至10%左右,对GDP增长直接下拉0.6个百分点,加上间接影响下拉约一个百分点.(完)