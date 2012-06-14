〔背景资料〕中国人民银行二季度公开市场操作一览表

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
1. 以下为央行2012年第二季度所进行的各期正回购操作金额和利率 日期 招标量 28天期(%) 91天期(%) (亿元人民币) 6/14 150 -- 3.05 6/12 300 2.75 -- 6/7 200 -- 3.14 6/5 300 2.80 -- 5/31 300 -- 3.14 5/29 500 2.80 -- 5/24 300 -- 3.14 5/22 600 2.80 -- 5/17 300 -- 3.14 5/15 600 2.80 -- 5/8 200 2.80 -- 4/24 90 2.80 -- 4/19 200 -- 3.14 4/17 330 2.80 -- 4/12 270 -- 3.14 4/10 520 2.80 -- 4/5 50 -- 3.14 2.以下为央行第二季度所进行的各期逆回购操作金额和利率 日期 招标量 7天期(%) (亿元人民币) 5/10 240 3.30 5/3 650 3.53 注: 浏览央行2012年一季度公开市场操作情况,请点选[ID:nSB1461596] 央行2011年四季度公开市场操作情况,请点选[ID:nSB1311612] 央行2011年三季度公开市场操作情况,请点选[ID:nSB1994427] 央行2011年二季度公开市场操作情况,请点选[ID:nSB1131508](完) --发稿 曹巍浩; 审校 边竞
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。