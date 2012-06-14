《2012年中国央行公开市场单周资金流向一览》--6月14日

路透北京6月14日电---中国央行在上周扣动三年半年来首次降息的扳机后,本周在公开市场 的价量上,续显助经济"稳增长"之意:连续第二周净投放,且随降息下行的正回购利率,助推市场 资金成本. 业内人士并表示,虽然不能完全排除下周正回购利率续跌的可能性,但料下行空间有限.未来, 公开市场操作定将配合存款准备金率的调整,给市场提供充足的流动性,助力稳增长,短期限工具 或更受青睐. 以下为2012年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 央票 正回购 逆回购 逆回购 净回笼量(-) 到期量 到期量 发行量 操作量 操作量 到期量 /净投放量(+) --------------------------------------------------------------------------------------- 2012/1/1-1/6 10 500 -- -- -- -- +510 --------------------------------------------------------------------------------------- 1/7-1/13 80 650 -- -- -- -- +730 --------------------------------------------------------------------------------------- 1/14-1/21 10 -- -- -- 3,520 -- +3,530 --------------------------------------------------------------------------------------- 1/22-1/29 10 -- -- -- -- -- +10 --------------------------------------------------------------------------------------- 1/30-2/3 10 -- -- -- -- 3,520 -3,510 --------------------------------------------------------------------------------------- 2/4-2/10 20 -- -- 460 -- -- -440 --------------------------------------------------------------------------------------- 2/11-2/17 70 -- -- 160 -- -- -90 --------------------------------------------------------------------------------------- 2/18-2/24 20 -- -- -- -- -- +20 --------------------------------------------------------------------------------------- 2/25-3/2 20 -- -- 300 -- -- -280 --------------------------------------------------------------------------------------- 3/3-3/9 70 560 -- 600 -- -- +30 --------------------------------------------------------------------------------------- 3/10-3/16 130 160 -- 860 -- -- -570 --------------------------------------------------------------------------------------- 3/17-3/23 510 -- -- 700 -- -- -190 --------------------------------------------------------------------------------------- 3/24-4/1 990 100 -- 900 -- -- +190 --------------------------------------------------------------------------------------- 4/2-4/6 -- 300 -- 50 -- -- +250 --------------------------------------------------------------------------------------- 4/7-4/13 1,250 660 -- 790 -- -- +1,120 --------------------------------------------------------------------------------------- 4/14-4/20 550 500 -- 530 -- -- +520 --------------------------------------------------------------------------------------- 4/21-4/28 30 700 -- 90 -- -- +640 --------------------------------------------------------------------------------------- 4/29-5/4 520 -- -- -- 650 -- +1,170 --------------------------------------------------------------------------------------- 5/5-5/11 300 720 -- 200 240 650 +410 --------------------------------------------------------------------------------------- 5/12-5/18 70 430 -- 900 -- 240 -640 --------------------------------------------------------------------------------------- 5/19-5/25 30 90 -- 900 -- -- -780 --------------------------------------------------------------------------------------- 5/26-6/1 30 200 -- 800 -- -- -570 --------------------------------------------------------------------------------------- 6/2-6/8 20 500 -- 500 -- -- +20 --------------------------------------------------------------------------------------- 6/9-6/15 10 800 -- 450 -- -- +360 --------------------------------------------------------------------------------------- 累计 +2,440 注: 1.浏览央行2011年公开市场单周资金流向一览,请点选[ID:nSB1311614] 2.考虑到资金实际到账时间因素,每周央票和正回购到期量统计时间段为上周六至本周五. 3,春节长假期间,考虑到周末换休因素,统计时段分为1/14-1/21和1/22-1/29;清明假期, 统计时段为3/24-4/1和4/2-4/6;五一假期,统计时段为4/21-4/28和4/29-5/4.(完) --发稿 曹巍浩; 审校 边竞