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亚洲 | 2012年 6月 14日 星期四 13:35 BJT

《2012年中国央行公开市场单周资金流向一览》--6月14日

路透北京6月14日电---中国央行在上周扣动三年半年来首次降息的扳机后,本周在公开市场
的价量上,续显助经济"稳增长"之意:连续第二周净投放,且随降息下行的正回购利率,助推市场
资金成本.

  业内人士并表示,虽然不能完全排除下周正回购利率续跌的可能性,但料下行空间有限.未来,
公开市场操作定将配合存款准备金率的调整,给市场提供充足的流动性,助力稳增长,短期限工具
或更受青睐.

  以下为2012年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币):

       时间          央票     正回购     央票     正回购    逆回购   逆回购  净回笼量(-)
                    到期量    到期量    发行量    操作量    操作量   到期量 /净投放量(+)
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  2012/1/1-1/6        10       500        --        --        --       --      +510
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       1/7-1/13       80       650        --        --        --       --      +730
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       1/14-1/21      10        --        --        --       3,520     --    +3,530
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       1/22-1/29      10        --        --        --        --       --       +10
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       1/30-2/3       10        --        --        --        --     3,520   -3,510
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       2/4-2/10       20        --        --       460        --       --      -440
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       2/11-2/17      70        --        --       160        --       --       -90
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       2/18-2/24      20        --        --        --        --       --       +20
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       2/25-3/2       20        --        --       300        --       --      -280
 ---------------------------------------------------------------------------------------
       3/3-3/9        70       560        --       600        --       --       +30
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       3/10-3/16     130       160        --       860        --       --      -570
 ---------------------------------------------------------------------------------------
       3/17-3/23     510        --        --       700        --       --      -190
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       3/24-4/1      990       100        --       900        --       --      +190
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       4/2-4/6        --       300        --        50        --       --      +250
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       4/7-4/13     1,250      660        --       790        --       --    +1,120
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       4/14-4/20      550      500        --       530        --       --      +520
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       4/21-4/28       30      700        --        90        --       --      +640
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       4/29-5/4       520       --        --        --       650       --    +1,170
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       5/5-5/11       300      720        --       200       240       650     +410
 ---------------------------------------------------------------------------------------
       5/12-5/18      70       430        --       900        --       240     -640
 ---------------------------------------------------------------------------------------
       5/19-5/25      30        90        --       900        --        --     -780
 ---------------------------------------------------------------------------------------
       5/26-6/1       30       200        --       800        --        --     -570
 ---------------------------------------------------------------------------------------
       6/2-6/8        20       500        --       500        --        --      +20
 ---------------------------------------------------------------------------------------
       6/9-6/15       10       800        --       450        --        --     +360
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       累计                                                                  +2,440

 注: 1.浏览央行2011年公开市场单周资金流向一览,请点选[ID:nSB1311614]
     2.考虑到资金实际到账时间因素,每周央票和正回购到期量统计时间段为上周六至本周五.
     3,春节长假期间,考虑到周末换休因素,统计时段分为1/14-1/21和1/22-1/29;清明假期,
       统计时段为3/24-4/1和4/2-4/6;五一假期,统计时段为4/21-4/28和4/29-5/4.(完)

  --发稿 曹巍浩; 审校 边竞

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