〔欧洲汇市〕瑞郎/欧元持稳,市场静待瑞士央行利率决议

中国证券：新疆地区企业IPO享受绿色通道，上证所已加大服务力度
路透上海3月3日 - 在中国证监会与新疆自治区政府和新疆生产建设兵团1月签署合作协议，符合条件的企业申请首次公开发行（IPO）时享受绿色通道后，上海证交所周五表示，已加大了对新疆地区企业上市服务的工作力度。
* 瑞郎兑美元小幅上涨,兑欧元持平
* 市场等待瑞士央行在0730GMT发布利率决议
* 央行料确认其守护汇价底线的承诺
路透苏黎世6月14日电---瑞郎兑美元周四小幅走高,兑欧元持稳,市场在等待瑞士央行是否采取更多措施来守卫瑞郎兑欧元的汇价上限,以抑制本币强势.
瑞士央行料重申其将瑞郎/欧元汇价限制在1.20的承诺.
三天后希腊将举行大选,其结果有可能迫使这个负债沉重的国家退出欧元区.这种情况会引发避险资金流向瑞郎,从而对上述限价构成严峻挑战.
路透上海3月3日 - 在中国证监会与新疆自治区政府和新疆生产建设兵团1月签署合作协议，符合条件的企业申请首次公开发行（IPO）时享受绿色通道后，上海证交所周五表示，已加大了对新疆地区企业上市服务的工作力度。
路透伦敦3月3日 - 德国指标10年期公债收益率周五有望创11月美国大选以来最大单周涨幅，因对美国3月加息预期升温，且欧元区通胀上升，对法国大选的担忧情绪有所缓解。
路透3月3日 - 周五公布的数据显示，意大利第四季经济较上季增长0.2%，较上年同期修正为增长1.0%。 意大利统计局确认第四季国内生产总值(GDP)按季增幅与初值相符，但同比增幅自初值的增长1.1%下修。 内需为季比增幅贡献了0.4个百分点，贡献最大，但库存则给经济成长造成了0.2个百分点的拖累。 第三季GDP按季增长0.3%与初值相符，同比增长1.0%，低于初值的增长1.1%。(完) (编译 许娜；审校 白云)