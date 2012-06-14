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市场报道 | 2012年 6月 14日 星期四 13:43 BJT

〔欧洲汇市〕瑞郎/欧元持稳,市场静待瑞士央行利率决议

* 瑞郎兑美元小幅上涨,兑欧元持平

* 市场等待瑞士央行在0730GMT发布利率决议

* 央行料确认其守护汇价底线的承诺

路透苏黎世6月14日电---瑞郎兑美元周四小幅走高,兑欧元持稳,市场在等待瑞士央行是否采取更多措施来守卫瑞郎兑欧元的汇价上限,以抑制本币强势.

瑞士央行料重申其将瑞郎/欧元汇价限制在1.20的承诺.

三天后希腊将举行大选,其结果有可能迫使这个负债沉重的国家退出欧元区.这种情况会引发避险资金流向瑞郎,从而对上述限价构成严峻挑战.

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