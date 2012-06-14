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亚洲 | 2012年 6月 14日 星期四 14:03 BJT

〔台湾股市〕收低13.73点,电子类股下跌

路透台北6月14日电---台湾股市周四收低0.19%,因对欧债危机的疑虑挥之不去.面板厂商友达光电(2409.TW)下跌,之前该公司称,受昨日地震影响,该公司位于北台湾桃园龙潭的液晶面板厂区目前停机检视,实际产能影响尚在评估中.[ID:nST0463312]

加权股价指数.TWII跌13.73点至7,075.10点,电子类指数下滑0.34%,拖累大盘.

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