〔台湾股市〕收低13.73点,电子类股下跌

路透台北6月14日电---台湾股市周四收低0.19%,因对欧债危机的疑虑挥之不去.面板厂商友达光电(2409.TW)下跌,之前该公司称,受昨日地震影响,该公司位于北台湾桃园龙潭的液晶面板厂区目前停机检视,实际产能影响尚在评估中.[ID:nST0463312]