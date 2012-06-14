〔企业并购〕燕京啤酒因价格分歧退出收购金威啤酒酿造业务--消息

路透香港6月14日电---一名知情人士告诉路透,北京燕京啤酒股份有限公司(000729.SZ)退出对金威啤酒控股(0124.HK)旗下酿酒业务的角逐,因双方未能就价格达成一致,给这笔价值7亿美元的交易带来一记沉重打击.

消息人士曾告诉路透,中国第四大啤酒企业燕京啤酒在最后一轮竞购中击败了全球最大的啤酒生产商--百威英博(Anheuser-Busch InBev)(ABI.BR)后,正在与金威啤酒就敲定收购协议进行深入谈判.

"燕京最终未能谈拢价格,"消息人士称.

消息人士说,燕京退出之后,整个标售过程可能要再来一遍,不过目前还没有正式宣布.

这将成为本月亚洲的第二起并购撤出案.上周,全球最大的货盘供应商Brambles Ltd(BXB.AX)由于收购方出价较低,放弃了20亿美元出售Recall信息管理系统的计划.

由于涉及机密,消息人士要求匿名.金威啤酒和百威英博均拒绝置评.

路透未获得北京燕京的置评.

金威啤酒1月曾表示,计划出售部分位于中国南方的酿酒资产,因获利受到激烈竞争和成本上涨等因素的影响.(完)