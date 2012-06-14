〔企业并购〕燕京啤酒因价格分歧退出收购金威啤酒酿造业务--消息

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透香港6月14日电---一名知情人士告诉路透,北京燕京啤酒股份有限公司(000729.SZ)退出对金威啤酒控股(0124.HK)旗下酿酒业务的角逐,因双方未能就价格达成一致,给这笔价值7亿美元的交易带来一记沉重打击.
消息人士曾告诉路透,中国第四大啤酒企业燕京啤酒在最后一轮竞购中击败了全球最大的啤酒生产商--百威英博(Anheuser-Busch InBev)(ABI.BR)后,正在与金威啤酒就敲定收购协议进行深入谈判.
"燕京最终未能谈拢价格,"消息人士称.
消息人士说,燕京退出之后,整个标售过程可能要再来一遍,不过目前还没有正式宣布.
这将成为本月亚洲的第二起并购撤出案.上周,全球最大的货盘供应商Brambles Ltd(BXB.AX)由于收购方出价较低,放弃了20亿美元出售Recall信息管理系统的计划.
由于涉及机密,消息人士要求匿名.金威啤酒和百威英博均拒绝置评.
路透未获得北京燕京的置评.
金威啤酒1月曾表示,计划出售部分位于中国南方的酿酒资产,因获利受到激烈竞争和成本上涨等因素的影响.(完)
--编译 李春喜;审校 程琳
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。