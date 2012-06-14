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亚洲 | 2012年 6月 14日 星期四 14:15 BJT

〔日本股市〕小跌,投资者在希腊选举和美联储会议前保持审慎

路透东京6月14日电---周四日本股市日经指数收低,因投资者继续削减风险资产敞口,为周末希腊选举以及下周美联储和20国集团会议可能引起混乱的结果对冲风险.

日经指数.N225收低0.2%报8,568.89点;日本东证股价指数(TOPIX).TOPX收低0.1%报725.66点.(完)

--编译 田建华;审校 程琳

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