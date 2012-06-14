〔中国电力〕阶梯电价7月1日开始在全国全面试行--发改委

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透北京6月14日电---中国国家发展和改革委员会周四表示,全国各地阶梯电价方案将于6月中旬陆续出台,7月1日开始在全国全面试行.
发改委网站周四刊发新闻稿称,截至目前,全国除西藏和新疆以外的29个省(区、市)已经召开了居民阶梯电价听证会.
新闻稿称,这次居民阶梯电价听证会是中国有史以来最大范围的听证会.从居民阶梯电价听证会情况看,各地听证会参加人总体是赞成居民阶梯电价制度改革的.
发改委发布的居民用电实行阶梯电价征求意见稿中,将城乡居民每月用电量划分三个档次,电价实行分档累进递增.即是将现行单一形式的居民电价,改为按照电力消费量分段定价,居民用电越多,支付的电价水平呈阶梯状逐级递增.(完)
欲了解详情,请点选中国发改委(here)
--发稿 张胜男; 审校 林高丽
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。