〔中国电力〕阶梯电价7月1日开始在全国全面试行--发改委

路透北京6月14日电---中国国家发展和改革委员会周四表示,全国各地阶梯电价方案将于6月中旬陆续出台,7月1日开始在全国全面试行.

发改委网站周四刊发新闻稿称,截至目前,全国除西藏和新疆以外的29个省(区、市)已经召开了居民阶梯电价听证会.

新闻稿称,这次居民阶梯电价听证会是中国有史以来最大范围的听证会.从居民阶梯电价听证会情况看,各地听证会参加人总体是赞成居民阶梯电价制度改革的.

发改委发布的居民用电实行阶梯电价征求意见稿中,将城乡居民每月用电量划分三个档次,电价实行分档累进递增.即是将现行单一形式的居民电价,改为按照电力消费量分段定价,居民用电越多,支付的电价水平呈阶梯状逐级递增.(完)

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