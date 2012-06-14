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亚洲 | 2012年 6月 14日 星期四 14:40 BJT

〔标题新闻〕韩国已限制向伊朗的出口,主要是钢铁、汽车和电子产品,因担忧支付风险--KITA

注:KITA全称为韩国国家贸易协会(Korea International Trade Association)

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL3E8HE3H0]

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