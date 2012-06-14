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亚洲 | 2012年 6月 14日 星期四 14:37 BJT

〔东京汇市〕欧元在希腊大选前微涨,关注意大利公债标售

* 欧元空头回补延续

* 市场愈加担忧意大利规模太大让欧元区难以救援

* 西班牙评级遭调降打压欧元

* 新西兰元脱离一个月高位,此前新西兰央行维持利率不动

* 瑞郎持稳,之后瑞士央行将公布政策决定

路透东京6月14日电---欧元兑美元周四微涨,延续此前两日由空头回补引发的涨势,因在周日至关重要的希腊大选举行前,交易商大举削减空仓.

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