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货币新闻 | 2012年 6月 14日 星期四 14:57 BJT

〔欧洲个股〕诺基亚计划2013年底之前在全球裁减1万个职位

路透巴黎6月14日电---诺基亚NOK1V.HE称:

* 公司计划在2013年底之前在全球裁减1万个职位

* 公司拟在2013年底之前实施进一步削减约16亿欧元成本的措施

* 计划剥离VERTU豪华手机业务给EQT VI

* 公司预计设备与服务部门的重组活动将进一步产生约10亿欧元的费用.(完)

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