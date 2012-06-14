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亚洲 | 2012年 6月 14日 星期四 14:42 BJT

〔标题新闻〕印度5月趸售(批发)物价指数同比上升7.55%,路透预估为升7.6%,4月为升7.23%

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL3E8HD5FK]

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