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亚洲 | 2012年 6月 14日 星期四 14:40 BJT

〔澳洲股市〕收跌至10日低点,意大利标债和希腊选举前风险意愿降低

路透墨尔本6月14日电---澳洲股市周四下跌0.5%至10日低点,在意大利公债标售和周日的希腊选举前,投资人缩减对风险的押注.

最新数据显示,指标S&P/ASX 200指数下跌22点至4,042.2点,为6月4日以来最低收位.周三下跌0.2%.

主要矿业股和银行股下跌,但财富管理业者Perpetual

(PPT.AX)劲扬10%,此前澳洲金融评论报称,至少有一家私募股权投资公司(private equity firm)正在"准备提出收购Perpetual".而Perpetual则表示,该消息纯属臆测.(完)

--编译 王冠中;审校 田建华

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