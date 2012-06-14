〔中国股市〕沪综指收跌1%,市场信心低迷有待消息面提供指引

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透北京6月14日电---中国股市沪综指周四收低1%,跟随外盘跌势终结前日反弹回落,市场成交清淡显示投资者信心仍低迷.分析人士认为,市场仍在等候相关消息面的指引,短线股指继续围绕2,300点振荡的可能性较大.
沪综指.SSEC收报2,295.946点,下跌22.978点或0.99%.上日该股指收高1.3%创近四周最大单日涨幅.今日上海A股成交额为688亿元人民币,上交易日为737亿元.
华泰证券分析师周林称,目前市场信心明显不足,大盘也更易受海外市场走势的影响.预计股指短线可能还会在当前水平挣扎,周末希腊大选结束可能会提供更多指引.
亚洲股市周四走低,因美国零售销售数据疲弱,令经济增长黯淡的忧虑升温,而今天稍晚的意大利公债标售,将考验市场对该国能否摆脱成为欧债危机下一个受害者命运的信心.[ID:nSB1609374]
今日基建类股跌幅居前,其中中铁二局(600528.SS)挫低5.67%,报7.15元.
沪深300指数7月合约CIFN2尾盘报2,547.6,跌0.54%,成交量为286,454手.
--发稿 李然; 审校 曾祥进
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。