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货币新闻 | 2012年 6月 14日 星期四 14:54 BJT

〔欧洲个股〕诺基亚:EQT VI将收购诺基亚的Vertu豪华手机业务

路透赫尔辛基6月14日电---诺基亚NOK1V.HE(NOKS.F):

* EQT VI将收购诺基亚的Vertu豪华手机业务

* Vertu豪华手机业务相关交易的条款保密

* 股价在法兰克福市场重挫5.5% (完)

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