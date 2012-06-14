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亚洲 | 2012年 6月 14日 星期四 14:57 BJT

〔国际油市〕布兰特原油在OPEC会议前夕持于97美元上方,关注希腊选举

路透新加坡6月14日电---布兰特原油周四持稳于97美元上方,窄幅交投,投资者不愿在石油输出国组织(OPEC)会议和希腊大选之前建仓.

油价较3月创下的今年高位跌约四分之一,因全球经济疲弱受欧债危机恶化影响更为严重,为石油需求前景笼上疑云,另外沙特等主要供给国增加产量.

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