〔韩国股市〕适逢"四巫日"小幅收升,希腊大选前交投温和

路透首尔6月14日电---韩国股市周四在经历区间波动后以上涨作收,受益于尾盘时段的小幅走升,因期货到期引发套利交易.

综合股价指数.KS11上涨0.65%,收报1,871.48点.

周四是所谓的"四巫日"(quadruple witching day),股票期权、股票期货以及股指期权和股指期货均在今日到期.

不过在周末希腊大选之前,市场整体交投平静.

建筑类股上涨,现代建设(000720.KS)上涨2.9%.大宇营造(047040.KS)涨3.5%.(完)

--编译 王洋;审校 隋芬

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