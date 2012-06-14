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货币新闻 | 2012年 6月 14日 星期四 15:10 BJT

〔欧洲个股〕诺基亚股价重挫9%,此前其公布将裁员

路透巴黎6月14日电---诺基亚NOK1V.HE股价重挫9%,此前其公布将裁员.(完)

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