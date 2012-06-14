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亚洲 | 2012年 6月 14日 星期四 15:10 BJT

〔日本债市〕公债价格回吐多数涨幅,此前20年期公债标售表现平平

路透东京6月14日电---日本公债价格周四回吐早前涨幅,此前20年期公债标售表现平平,但在欧债危机不断恶化的背景下,市场持谨慎态度,令价格跌幅受限. 财务省售出1.1万亿(兆)日圆(140亿美元)20年期公债,最低价为100.00,符合市场预期.

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