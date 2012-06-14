美国和印度将深化国防合作和经贸关系

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿6月13日电---美国和印度周三同意深化两国在国防工业、海上安全和互联网安全方面的合作，美国强调两国战略利益“更加趋同”。

美国国务卿希拉里和到访的印度外长克里希纳共同努力加深两国的战略伙伴关系，此前双方举行了第三次年度战略对话；美印两国关系在2005年迅速加深，但随后给人放任自流的感觉。

“今天，我们看到新的情况：双边关系的战略基础推动两国利益更加趋同。”希拉里说道。

希拉里表示，双方的趋同性“不但包括民主价值观，还体现在经济需要和外交与安全重点”，两国将努力签署双边投资协议并扩大贸易，在安全领域加强反恐、互联网安全以及与阿富汗的三国对话方面的合作。

“在这些和其他关键问题上，我们将努力把共同的利益转化为共同的行动，而且必须贯彻下去。”希拉里称。

克里希纳指出：“印度经济将使投资者恢复信心，并重获增长动能。近几年加强在反恐、国防、互联网安全和情报方面的合作是双方战略伙伴关系的重要方面。”（完）