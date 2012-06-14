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货币新闻 | 2012年 6月 14日 星期四 15:28 BJT

〔中国外汇〕一季度经常项目顺差235亿美元,资本和金融项目顺差561亿--外管局

路透北京6月14日电---中国国家外汇管理局周四公布数据显示,中国今年一季度经常项目顺差235亿美元,资本和金融项目顺差561亿美元.

外管局在其网站上发布的"一季度国际收支平衡表"称,经常项目顺差中,按照国际收支统计口径计算,货物贸易顺差219亿美元,服务贸易逆差181亿美元,收益顺差173亿美元,经常转移顺差25亿美元.

资本和金融项目顺差中,直接投资净流入489亿美元,证券投资净流入93亿美元,其他投资净流出35亿美元.

此外,中国国际储备资产因交易增加746亿美元.

2011年第四季度,中国国际收支经常项目呈现顺差,资本和金融项目则在年内首度呈现逆差.当季经常项目顺差598亿美元;资本和金融项目(含净误差与遗漏)逆差474亿美元.[ID:nSB1381928](完)

更多详情,请点选外管局网站

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--发稿 苏丹; 审校 黄凯

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