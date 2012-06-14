〔中国外汇〕一季度经常项目顺差235亿美元,资本和金融项目顺差561亿--外管局

中国证券：新疆地区企业IPO享受绿色通道，上证所已加大服务力度
路透上海3月3日 - 在中国证监会与新疆自治区政府和新疆生产建设兵团1月签署合作协议，符合条件的企业申请首次公开发行（IPO）时享受绿色通道后，上海证交所周五表示，已加大了对新疆地区企业上市服务的工作力度。
路透北京6月14日电---中国国家外汇管理局周四公布数据显示,中国今年一季度经常项目顺差235亿美元,资本和金融项目顺差561亿美元.
外管局在其网站上发布的"一季度国际收支平衡表"称,经常项目顺差中,按照国际收支统计口径计算,货物贸易顺差219亿美元,服务贸易逆差181亿美元,收益顺差173亿美元,经常转移顺差25亿美元.
资本和金融项目顺差中,直接投资净流入489亿美元,证券投资净流入93亿美元,其他投资净流出35亿美元.
此外,中国国际储备资产因交易增加746亿美元.
2011年第四季度,中国国际收支经常项目呈现顺差,资本和金融项目则在年内首度呈现逆差.当季经常项目顺差598亿美元;资本和金融项目(含净误差与遗漏)逆差474亿美元.[ID:nSB1381928](完)
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--发稿 苏丹; 审校 黄凯
路透上海3月3日 - 在中国证监会与新疆自治区政府和新疆生产建设兵团1月签署合作协议，符合条件的企业申请首次公开发行（IPO）时享受绿色通道后，上海证交所周五表示，已加大了对新疆地区企业上市服务的工作力度。
路透伦敦3月3日 - 德国指标10年期公债收益率周五有望创11月美国大选以来最大单周涨幅，因对美国3月加息预期升温，且欧元区通胀上升，对法国大选的担忧情绪有所缓解。
路透3月3日 - 周五公布的数据显示，意大利第四季经济较上季增长0.2%，较上年同期修正为增长1.0%。 意大利统计局确认第四季国内生产总值(GDP)按季增幅与初值相符，但同比增幅自初值的增长1.1%下修。 内需为季比增幅贡献了0.4个百分点，贡献最大，但库存则给经济成长造成了0.2个百分点的拖累。 第三季GDP按季增长0.3%与初值相符，同比增长1.0%，低于初值的增长1.1%。(完) (编译 许娜；审校 白云)