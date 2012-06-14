苹果智能手机专利战深陷拖延困境

(本文由路透中文网编译提供)

路透旧金山6月12日电（记者 Dan Levine）---苹果(AAPL.O)在全球发起的智能手机专利战已持续近三年。近期，苹果在美国两起关键诉讼受挫表明，为何一场持久战对苹果来说并非好消息。

上周四，芝加哥联邦法院法官波斯纳（Richard Posner）取消苹果起诉谷歌(GOOG.O)旗下摩托罗拉移动部门一案的审理。该案原定于本周开庭，苹果对此期待已久。摩托罗拉移动生产使用谷歌Android系统的移动设备。

本周一晚，苹果试图阻止三星电子(005930.KS)6月21日发售新款Galaxy S III手机的希望落空。加州圣何塞地区法官Lucy Koh之前已表示过，她正在处理苹果和三星7月开庭的另一场诉讼，因此时间安排有限。

但这些并不意味着苹果彻底失败，苹果可以向波斯纳法官提出上诉，Koh的做法对苹果和三星7月庭审走向也没有风向标意义。但相关案件审理的推迟确实令苹果受挫，苹果希望获得迅速有利的裁决，以便在移动设备市场保持优势。

苹果自2010年起打响全球范围的专利战，作为限制Android发展的部分举措。Android去年成为全球最畅销的移动操作平台，建立了其主导地位。与此同时，苹果的对手称，苹果试图通过专利战，避免在市场中与Android成一对一竞争局面。

如果苹果能在美国法庭上胜诉，将增加苹果在庭外交互授权专利技术谈判中的砝码。各家公司通过此类谈判，协议可以彼此使用对方的专利技术。

斯坦福大学法学院研究专利诉讼的教授勒夫（Brian Love）称：“这一僵局对被告来说相当于胜利。”

苹果发言人休格特（Kristin Huguet）重申苹果此前声明称，公然抄袭苹果产品的做法是错误的。谷歌发言人普罗瑟（Jim Prosser）表示，专利侵权案越来越多，因为许多软件对于专利的界定模糊，而谷歌的成功使其成为“出头鸟”。三星代表拒绝对此发表评论。

在专利诉讼案中受挫的并不只有苹果。上月，甲骨文公司ORCL.O起诉谷歌也空手而归。在该案中，甲骨文索赔金额料将达到60亿美元。

美国地方法官埃尔苏普（William Alsup）在旧金山驳回甲骨文对Java编程语言的版权声明。不过甲骨文称将进行上诉。

**苹果深陷拖延战**

苹果目前与竞争对手拉开智能手机创新大战。苹果为了牵制Android发展，在周一的年度开发者大会上发布了新版Siri语音软件。

苹果在全球专利战中，最先拿宏达电（HTC）(2498.TW)开刀，在2010年3月向特拉华州联邦法院提出诉讼。苹果还向美国国际贸易委员会投诉，成功推迟宏达电部分智能手机在美销售。

2010年10月，摩托罗拉在芝加哥先发制人地起诉苹果，苹果当月也对摩托罗拉提出诉讼。波斯纳法官随后签署一系列审前裁决，摩托罗拉几乎所有针对苹果的专利诉讼都被撤销，而苹果对摩托罗拉的多数起诉仍成立。

这表明，苹果在原定于周一开庭的审理中胜诉机会更大。但在上周，波斯纳发现双方均无法证明各自损失，于是撤销了此案。苹果曾要求禁售摩托罗拉产品，但波斯纳称，这或“有悖于公众利益”。

马里兰州CFRA Research机构投资者律师兼顾问Nick Rodelli称，波斯纳的决定对苹果极为不利。但Rodelli认为苹果不会上诉。

斯坦福教授勒夫称，苹果即使胜诉，由于波斯纳的裁决及审理的拖延，苹果在未来专利授权谈判中的砝码也有所削减。

法庭审理速度跟不上新技术发展。苹果律师Josh Krevitt在上周法院听证会上称，估计三星都已发售新手机，法庭才有时间审理其侵权。

芝加哥专利案律师Paul Berghoff称，在针对Android的全球专利战中，苹果耗不起时间。“如果苹果的目标仍是乔布斯式的‘圣战’，那么现状对其不利。”（完）