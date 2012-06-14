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货币新闻 | 2012年 6月 14日 星期四 15:49 BJT

〔欧洲经济〕欧洲进一步整合是项"艰巨任务",但是大势所趋--梅克尔

路透柏林6月14日电---德国总理梅克尔周四表示:

* 欧债危机将是20国集团(G20)峰会的中心议题

* 债务危机中所有目光都集中在德国身上

* 欧洲有责任建立在欧元问世时未曾建立的政治联盟

* 欧洲进行进一步整合是个"艰巨任务",但是大势所趋

* 德国力量有限,欧洲必须"逐步"实现政治联盟

* 欧洲不应指望有便捷的危机解决办法

* 制定政策不是为迎合市场,而是要为公众利益

* 西班牙在采取正确的改革举措

* 西班牙为国内银行业寻求援助是正确的,该国需要应对房地产泡沫破裂的后果

* 欧洲银行业需要更加独立的监控,希望欧洲央行发挥更大的作用.(完)

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