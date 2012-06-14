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货币新闻 | 2012年 6月 14日 星期四 15:45 BJT

更正:〔欧元债市〕西班牙公债收益率升至欧元问世以来新高,此前遭穆迪降评

(更正:标题改为"公债收益率",非"公债")

路透伦敦6月14日电---西班牙10年期公债收益率(殖利率)周四触及欧元问世以来新高,此前穆迪调降西班牙评等,仅比垃圾级高一个级距,另外,意大利即将标售公债,情况可能不妙.

西班牙10年期公债收益率ES10YT=TWEB升至逼近7%,上涨13个基点,触及6.91%,两年期西债收益率ES2YT=TWEB跳升23个基点,至5.2%.

各界关注意大利稍晚标售公债,在此之前意大利公债走势承压,10年期公债收益率IT10YT=TWEB上涨6个基点,至6.3%,两年期公债收益率IT2YT=TWEB升14个基点,至4.87%.(完)

--编译 蔡美珍;审校 王冠中/吴云凌

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