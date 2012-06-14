〔中国债市〕利率债继续走弱,收益率短期或维持反弹但空间已有限

路透北京6月14日电---中国银行间债市周四利率产品收益率维持多日来小幅上行态势,受资金面趋紧及止盈盘涌出牵引,此外短融发行可能将扩容的消息,亦拉动信用债短端收益率略有上翘.

交易员认为,获利了结或仍将在未来数日影响盘面,且考虑年中时点渐近,部分资金将撤离现券市场,流动性偏紧亦将压制现券表现,不过在宏观经济仍偏弱的背景下,收益率持续回升的空间有限.

"利率产品(收益率)往上挪了1、2个点吧,前两天开始回购利率也上来了,国债(收益率)前期下得太多,对政策的预期反应过强,该止盈的止盈,该跑的跑,锁定利润啊."北京一银行交易员称.

他并表示,考虑宏观基本面尚未看到明显转好迹象,预计利率产品的收益率暂难出现大幅抬升.

银行间市场质押式回购加权利率CNREPO=CFXS周四窄幅波动.流动性稳中趋紧,资金定价呈现卖方主导趋势.由于半年末考核时点临近,业内人士预计,近期回购利率震荡上行将是大概率事件.[ID:nSB1609438]

两位消息人士周三向路透表示,中国银行间市场交易商协会昨日召开会议,拟将一年期以内短期融资债券发行单独视作货币市场工具,而不再纳入净资产40%发行限额限制.[ID:nSB1606936]

剩余期限约2.87年的固息国债120007券最新报价收益率tCN120007=CFXM为2.5700%/2.5400%,上日尾盘为2.5488/2.5208%.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

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今日 2.5579 2.7047

上日 2.5041 2.6990

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 2.5640/2.4950

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.2180/2.1553

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 2.7532/2.6767(完)

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