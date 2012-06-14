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亚洲 | 2012年 6月 14日 星期四 15:49 BJT

〔韩国汇市〕韩元兑美元微升,公债价格上涨

路透首尔6月14日电---韩元兑美元KRW=周四在本地市场微升,追随韩股上涨之势,但韩元步入窄幅区间,因投资者在希腊大选之前仍保持谨慎.

韩元兑美元KRW=KFTC本地市场收报1,166.3,周三此间市场收报1,168.4.

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