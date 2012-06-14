〔中国外汇〕一季度经常项目顺差下修至235亿美元,贸易更趋平衡(更新版2)

欧元债市：德债收益率或创美国大选来最大单周涨幅，因美加息前景升温
路透伦敦3月3日 - 德国指标10年期公债收益率周五有望创11月美国大选以来最大单周涨幅，因对美国3月加息预期升温，且欧元区通胀上升，对法国大选的担忧情绪有所缓解。
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* 一季度经常项目顺差下修至235亿美元
* 同期资本和金融项目顺差上修至561亿美元
* 一季度经常和资本项目重回双顺差
路透北京6月14日电---中国国家外管局最新数据显示,一季度经常项目顺差继续呈现收窄之势,显示对外贸易更趋平衡;资本和金融项目则重回顺差,且金额进一步上修.
外管局周四公布修订后的一季度国际收支平衡表显示,期间经常项目顺差下修至235亿美元(初值为247亿美元),资本和金融项目顺差上修至561亿美元(初值为499亿美元).
经常项目顺差中,按照国际收支统计口径计算,货物贸易顺差219亿美元,服务贸易逆差181亿美元,收益顺差173亿美元,经常转移顺差25亿美元.
4月末外管局首次公布一季度国际收支数据时称,再现资本净流入主因是国际市场环境改善,全球投资风险偏好上升,资本回流新兴市场,但与上年同期相比,一季度跨境资本净流入同比仍下降50%以上.[ID:nSB1514010]
资本和金融项目顺差中,直接投资净流入489亿美元,证券投资净流入93亿美元,其他投资净流出35亿美元.
数据并显示,中国外汇储备增势进一步放缓,剔除汇率和资产价格变动后,一季度国际储备资产因交易增加746亿美元,其中外汇储备资产增加748亿美元.
2011年第四季度,中国国际收支经常项目呈现顺差,资本和金融项目则在年内首度呈现逆差.当季经常项目顺差598亿美元;资本和金融项目(含净误差与遗漏)逆差474亿美元.[ID:nSB1381928]
近年来,中国顺差正逐步减少,国际收支状况趋向基本平衡.经常项目顺差与国内生产总值之比由2007年的历史峰值10.1%逐步回落,2011年该比例为3%左右,处于国际公认的合理区间.(完)
欲了解详情,请点选中国外管局(www.safe.gov.cn)
--发稿 黄运涛/张胜男; 审校 曾祥进
(路透中文新闻部:+86-10-6627 1237;传真:+86-10-66013858;yuntao.huang@thomsonreuters.com;
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