《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透伦敦6月14日电---以下为CMC MARKETS分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:
欧元/美元:短期内欧元越来越难持续下跌,因本周稍早未能跌破1.2430,同时1.2630区域阻力位受到压力.即使如此,市场仍坚定地聚焦于下行,且可能再次受阻于1.2630阻力位,跌破1.2430,测试1.2290低位.而若升破该阻力位,则将上看1.2820/30.首道目标位仍是2010年希腊首次获援时所创低位1.1880,但我们首先将看到些许轧空.
美元/日圆:云区上端80.40和下端77.90仍是上下档的关键水准.有关美联储下周将推更多量化宽松举措的猜测犹存,将继续打压日圆,不过日本央行周五的利率决定或将改变短期前景.继本月美元急跌,勉强守住周线一目均衡云区支撑位之后,汇价本月稍早迅速反弹回200日移动均线之上,仍是一个正面迹象.只有周线收在云区阻力线切入位80.42之上,才能表明美元企稳并向82.00迈进.
英镑/美元:1.5610仍是阻碍汇价进一步上扬的重要阻力位,因昨日未能升破1.5600.汇价未能突破1.5610区域,因此仍可能继续保持在本周低点和该阻力区域之间交投.若升破1.5610,则可能继续向1.5680和1.5780上涨,后者为自1.6305跌至1.5270的50%回档技术位.下行方面,支撑位于四小时图上始于1.5270低位的趋势线切入位1.5500.重要支撑仍介于1.5230和1.5260,以及过去九个月的低位,若跌破这些价位,则可能引发卖盘并推动汇价跌向1.4950.
纽约 当日 今年来 2011年
0810GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
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欧元/美元 EUR= 1.2572 1.2555 +0.14 -2.88 1.2945
美元/日圆 JPY= 79.31 79.38 -0.09 +3.08 76.94
欧元/日圆 EURJPY=R 99.72 99.76 -0.04 +0.15 99.57
美元/瑞郎 CHF= 0.9550 0.9564 -0.15 +1.86 0.9376
英镑/美元 GBP= 1.5496 1.5507 -0.07 -0.25 1.5535
美元/加元 CAD= 1.0275 1.0298 -0.22 +0.80 1.0193
澳元/美元 AUD= 0.9943 0.9932 +0.11 -2.76 1.0225
新西兰元/美元 NZD= 0.7767 0.7742 +0.32 -0.22 0.7784
澳元/日圆 AUDJPY=R 78.840 78.900 -0.08 +0.25 78.640
新西兰元/日圆 NZDJPY=R 61.580 61.480 +0.16 +2.92 59.830
英镑/日圆 GBPJPY=R 122.87 123.15 -0.23 +2.79 119.53
澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.2787 1.2823 -0.28 -2.58 1.3126
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附注:上收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)
--编译 许娜;审校 程琳
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现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。