欧元/美元:短期内欧元越来越难持续下跌,因本周稍早未能跌破1.2430,同时1.2630区域阻力位受到压力.即使如此,市场仍坚定地聚焦于下行,且可能再次受阻于1.2630阻力位,跌破1.2430,测试1.2290低位.而若升破该阻力位,则将上看1.2820/30.首道目标位仍是2010年希腊首次获援时所创低位1.1880,但我们首先将看到些许轧空.

美元/日圆:云区上端80.40和下端77.90仍是上下档的关键水准.有关美联储下周将推更多量化宽松举措的猜测犹存,将继续打压日圆,不过日本央行周五的利率决定或将改变短期前景.继本月美元急跌,勉强守住周线一目均衡云区支撑位之后,汇价本月稍早迅速反弹回200日移动均线之上,仍是一个正面迹象.只有周线收在云区阻力线切入位80.42之上,才能表明美元企稳并向82.00迈进.

英镑/美元:1.5610仍是阻碍汇价进一步上扬的重要阻力位,因昨日未能升破1.5600.汇价未能突破1.5610区域,因此仍可能继续保持在本周低点和该阻力区域之间交投.若升破1.5610,则可能继续向1.5680和1.5780上涨,后者为自1.6305跌至1.5270的50%回档技术位.下行方面,支撑位于四小时图上始于1.5270低位的趋势线切入位1.5500.重要支撑仍介于1.5230和1.5260,以及过去九个月的低位,若跌破这些价位,则可能引发卖盘并推动汇价跌向1.4950.