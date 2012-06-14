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货币新闻 | 2012年 6月 14日 星期四 16:31 BJT

〔菲律宾央行〕维持指标利率在4.00%不变

路透马尼拉6月14日电---菲律宾央行周四公布维持指标利率在4.00%不变,并表示:

* 2013年平均通胀率预估为3.4%,上次预估为3.3%.

* 通胀预期依然严格受控.

* 充足流动性和强劲的银行贷款扶助支撑经济活动.

* 维持2012年通胀率预估在3.1%不变.(完)

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