《中国新债预测》今年首批三年期地方债利率预测均值为2.74%

* 招标品种: 三年期地方政府债

* 招标金额: 206亿元人民币

* 招标时间: 周五(15日)9:50-10:30

* 受访人数: 八位(银行、券商)

* 预测区间: 2.60%-2.85%

* 预测均值: 2.74%(按各家机构预测值平均)

路透上海6月14日电---中国财政部周五将代理招标发行今年首批地方债.央行降息利好兑现后,谨慎心态致本周利率债走势疲弱.加之地方债在二级市场上流动性一直较差,预计明日招标的三年品种中标利率将延续高出国债态势,预测均值落在2.74%.

交易员并指出,因降息后还没有同期限的国债发行作参考,市场对其定位有些模糊,而作为今年首批地方债招标,不排除有非市场因素影响,导致结果或与预期出现偏差.

上海一大型券商交易员称,受流动性等因素限制,财政部代理发行的地方债利率,一直高出其自发国债水平.考虑到今日二级市场同期限国债收益率已有所上行,在此基础上,明天新债利率预计"加20个(基)点上去差不多了."

中央国债登记结算公司的国债收益率曲线<0#IFTBYBMK=>显示,三年期固息国债最新收益率报在2.5342%.银行间市场上剩余期限近2.87年的国债120007最新双边报价收益率为CN120007=CFXM为2.57%/2.54%,上日尾盘为2.5488%/2.5208%.

北京一国有银行交易员也表示,根据去年后几期地方债招标情况看,利率多高出同期国债15-20个基点(bp).不过因降息后债市情绪趋谨慎,明日新债与国债利差或进一步放大.

当然,也有交易员对首期地方债招标预期相对乐观.

"地方债招标还是(可能)有很多非市场化的东西在里面,明天又是首期,和同期限国债不会偏离的太夸张,(利率)大概在2.65%-2.70%."华东一商业银行交易员认为.

该期债竞争性招标时间为周五上午9:50-10:30.206亿元的总规模中,青岛、广西、海南、重庆、陕西、新疆、甘肃省的额度分别为7、35、20、31、42、36及35亿元.

是次地方债将以2012年地方政府债券(一期)名称合并发行、合并托管上市交易.具体为18日开始发行并计息,19日发行结束,21日起上市交易.

财政部上周五公告称,今年首批发行的地方债包括了青岛、广西等七省市地方政府债,总额为416亿元,另210亿元五年期地方债将于6月29日招标发行.[ID:nSB1597362]

2011年中国的地方政府共计发行了2,000亿元的债券,期限分三年和五年两种.其中财政部代理发行金额1,771亿元,上海等四地自行发债额229亿元.而今年财政部计划代发的地方政府债券将增至2,500亿元.(完)