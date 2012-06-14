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市场报道 | 2012年 6月 14日 星期四 16:41 BJT

《汇市简讯》50美元的布兰特油价预期支撑美元/加元

0820GMT * 瑞士一家银行预计布兰特原油或将跌至每桶50美元,这给美元/加元带来支撑 * 这是对若欧元区危机升级,可能出现的"最坏情况"预期 * 布兰特原油日内下跌0.3%,现报每桶97.40美元,美国原油期货报每桶82.85美元 * 1.0300处的卖盘帮助遏制从周三低位1.0241的涨势 * 加拿大贸易部长称,出口商将乐见近期加元下跌.(完) --编译 许娜;审校 隋芬 汇市简讯.............[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

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