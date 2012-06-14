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货币新闻 | 2012年 6月 14日 星期四 16:52 BJT

〔欧洲个股〕德国大众汽车今年前五个月集团汽车销量增长9.3%

路透柏林6月14日电---德国大众汽车(VOWG_p.DE)周四公布:

* 五个月集团汽车销量增加9.3%至370.4万辆,上年同期销量为338.8万辆

* 在西欧的五个月集团汽车销量减少2%至133.7万辆,上年同期为136.4万辆

* 在北美的五个月集团汽车销量增长22%至31.9万辆,上年同期为26.2万辆 (完)

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